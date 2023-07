LIVE Tour de France | Renners bezig aan eerste klim in loodzware etappe, Ciccone jaagt op bergpunten

Jumbo-Visma verwacht iets van Pogacar

Frans Maassen zag woensdag in de teambus voor de start van de zeventiende etappe Jonas Vingegaard vertrouwen uitstralen. ,,Hij zag er goed uit, de moraal is goed, we hebben vertrouwen in vandaag", zei de ploegleider van Jumbo-Visma voordat het peloton vertrok voor de laatste Alpenrit van deze Tour.

Vingegaard nam dinsdag in de individuele tijdrit ruim afstand van Tadej Pogacar, zijn rivaal die vooraf slechts 10 seconden achterstand had. Met een rit naar de gevreesde Col de la Loze voor de boeg is het verschil nu 1 minuut en 48 seconden. ,,Dit is misschien wel de zwaarste etappe van de laatste tien jaar", keek Maassen vooruit. ,,We verwachten zeker iets van Pogacar en zijn ploeg. Hij is een enorme vechter en zal niet blij zijn na gisteren. Maar we zijn op alles voorbereid en houden rekening met alle mogelijke scenario's. We moeten even kijken of Jonas en onze andere mannen weer 100 procent hun niveau halen. Zeker voor Jonas is dat na gisteren een uitdaging."