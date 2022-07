Live Tour de France | Twee koplopers krijgen door werk ploeg Groenewegen weinig ruimte in bloedhete etappe

met video Bauke Mollema ‘werd er keihard afgereden’, maar heeft nog meer plannen deze Tour

Op weg naar het vliegveld van Mende zat Bauke Mollema voor het eerst deze Tour de France in een kopgroep die de finish haalde. Maar winst was in de veertiende etappe geen moment dichtbij, dat voelde Mollema al snel. ,,Ik werd er keihard afgereden. Zo simpel is het.”

