Live Tour de France | Vingegaard in gele trui naar Champs-Élysées, duel tussen Jakobsen en Groenewegen?

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Jum­bo-Vis­ma met drie van de vier truien naar Parijs

Jonas Vingegaard is na de twintigste etappe zo goed als zeker van de eindoverwinning in twee klassementen van de Tour de France. Met alleen de slotrit naar Parijs nog voor de boeg heeft Jumbo-Visma drie leiderstruien in bezit: naast de gele trui ook de bolletjestrui (met Vingegaard) en de groene trui (met Wout van Aert). De jongerentrui hangt om de schouders van Tadej Pogacar. Bekijk hier alle klassementen.

23 juli