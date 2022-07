LIVE | UAE houdt kopgroep kort op weg naar La Super Planche, Pogacar zet zinnen op ritwinst

In de Tour de France wordt vandaag de zevende etappe verreden. Deze gaat van Tomblaine naar La Super Planche des Belles Filles en is ruim 176 kilometer lang. De renners trekken de bergen in en krijgen direct een loeisteile slotklim voor de kiezen met bovendien een stuk onverharde weg. Op La Super Planche des Belles Filles loopt het stijgingspercentage op tot wel 24 procent en dus is het in de finale iedereen voor zichzelf. Verstoppen is vandaag niet meer mogelijk voor de klassementsmannen, maar ook de vluchters ruiken hun kans. Is dit een dag voor Bauke Mollema?