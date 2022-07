LIVE | Van Aert klopt Jakobsen in tussensprint, eenzame vluchter slaagt in bollenplan en geniet volop

Fabio Jakobsen heeft gisteren aangetoond in een grandioze vorm te steken. Bundel dat met de geoliede QuickStep-machine die hem omringt, en de vraag rijst welke andere sprintploegen zich vandaag nog uit de naad willen werken. Dylan Groenewegen (gisteren achtste) en Caleb Ewan (dertiende) zullen hoe dan ook een deukje in het zelfvertrouwen hebben opgelopen.



De renners zetten zich om 13.05 uur in beweging voor deze derde Tour-etappe en rond 17.10 uur worden ze in finishplaats Sønderborg verwacht. De rit is net als gisteren nagenoeg vlak. Er liggen drie miniklimmetjes van vierde categorie verdeeld over het parkoers, dus bollensprokkelaar Magnus Cort zal mogelijk een nieuw feestje voor zijn landgenoten organiseren.



De kustlijn is de hele dag dichtbij en de renners rijden sommige stukken vlak langs de zee, maar we weten inmiddels dat de Deense windgoden de liefhebbers van wielerspektakel niet per se gunstig gezind zijn. Toch zullen de klassementsploegen de weersites met een schuin oog in de gaten houden. Je weet het immers nooit in zo'n eerste Tour-week.