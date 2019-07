LIVE | Wellens alleen op kop en virtueel in geel in heuvelachtige finale

Jumbo-Visma heerst ‘Dit is het resultaat van beleid’

7 juli De glimlach van Mike Teunissen was na de zege van Team Jumbo-Visma in de ploegentijdrit nog breder dan na zijn winst in de eerste etappe. ,,In deze bubbel lijkt opeens alles mogelijk en daar past dit ook in. Deze overwinning is net zo mooi en net zo prachtig”, zei de renner nadat hij zijn tweede gele trui in de Tour de France in ontvangst had mogen nemen.