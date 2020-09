LIVE | Zestal vooruit in langste etappe, Bora maakt tempo in peloton

Ewan sprint naar tweede dagzege, Roglic behoudt eenvoudig gele trui

9 september Caleb Ewan heeft zijn tweede ritzege in de Tour de France te pakken. De Australiër van Lotto-Soudal was in de elfde etappe, over 167 kilometer van Châtelaillon-Plage naar Poitiers, de snelste in een massasprint. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield eenvoudig zijn gele leiderstrui.