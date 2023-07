Machteloze Mathieu van der Poel voelt zich misplaatst op podium Tour de France: ‘Ik ben gewoon net niet goed genoeg’

Tourspel Wielerspel 2023: Tom Hofsink consoli­deert koppositie in algemeen klassement, etappe­winst voor Stefan Siemerink

Stefan Siemerink kroonde zich woensdagmiddag tot dagwinnaar in het Wielerspel van De Stentor. Met 351 punten bleef hij de groep achtervolgers nipt met 4 punten voor. In het algemeen klassement van deze krant bouwde Tom Hofsink de voorsprong op Jordy Bloo heel voorzichtig uit. Ook in het landelijke klassement blijft Tom de ranglijst aanvoeren.