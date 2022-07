Marianne Vos grijpt net naast tweede ritzege in Tour de France Femmes: ‘Zij had de beste benen’

met videoCecilie Ludwig heeft de derde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De renster van het geplaagde FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope kwam in de 133 kilometer lange etappe van Reims naar Épernay als eerste over de streep. Marianne Vos werd in een sprint verslagen, maar blijft wel in het bezit van de gele trui.

In de eindsprint leek Vos opnieuw op weg naar etappewinst, maar in de sprint bergop werd ze uiteindelijk geklopt door de Deens kampioene. Het verschil tussen de rensters bedroeg uiteindelijk twee seconden. Demi Vollering kwam zes seconden later over de streep en eindigde als achtste. Annemiek van Vleuten verloor tijd in het algemeen klassement.

,,Zij had de beste benen. Ik mag niet teleurgesteld zijn, want ik heb alles gegeven. Er was gewoon iemand sterker vandaag”, vertelde Vos, die vol lof was over haar ploeg. ,,Iedereen was gefocust. We wisten dat het zwaar zou worden op de klimmetjes. Ik heb diep moeten gaan, ook al had de ploeg me perfect afgezet aan de voet van de laatste klim.” Op die Côte de Mutigny moest Vos even passen, maar ze kon erna wel terugkeren in de kopgroep. “Maar het beste was er toen af. Meer dan een tweede plaats zat er niet in.”

Ook woensdag mag Vos weer in de gele trui van start gaan. ,,En daar ben ik trots op. Het was ongelooflijk vandaag. De reacties bij de start en onderweg bij de fans, de reacties vanuit het peloton ook. Het was een bijzondere dag.”

Vos viel al vroeg in de etappe aan, maar werd al snel weer ingerekend door het peloton. Ook in de daaropvolgende kilometers konden de avonturiers op jacht naar etappewinst geen potten breken. In de laatste kilometers ging Vollering, die tot de kopgroep behoorde, in de afdaling onderuit vanwege gladheid. Zij vormde daarna een groepje met onder meer Vos en samen knokten zij zich terug in de kopgroep.

De Nederlandse renster van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk tekort in de eindsprint, maar dat had geen invloed op de tussenstand in het algemeen klassement. Vos verdedigde met succes haar leiderstrui en heeft een gat van zestien seconden ten opzichte van haar naaste achtervolgers. Even was het geel virtueel in handen van Silvia Persico, maar zij werd zeven kilometer voor het einde ingerekend door Vos en consorten.

Comeback

Na afloop verscheen winnares Ludwig in tranen voor de camera's. ,,Dit voelt als een comeback na de vervelende dag van gisteren’’, doelt ze op haar valpartij en het afstappen van Marta Cavalli, die na een ‘idiote actie’ van Nicole Frain uit de Tour werd gereden. ,,Dit kan gewoon niet beter. Ik bleef vechten tot het einde, wát een overwinning. Deze zege is voor mijn hele team, ze bleven in me geloven. Ik hou van jullie.’’

Femke Gerritse verzekerde zich op de Côte du Mesnil-sur-Oger van de bolletjestrui. Gerritse bleef Elise Chabbey na een felle strijd nipt voor en voert daardoor nu het bergklassement aan.

