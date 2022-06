Mathieu van der Poel rekent niet op geel in Denemarken: ‘Misschien na Roubaix-etappe’

Door Daan Hakkenberg



In het peloton, op de fiets, lijkt hij vaak een eenmansleger. Ook de virtuele persconferentie van zijn ploeg doet Mathieu van der Poel in zijn eentje. Waar andere ploegen meerdere renners naar voren schuiven, al dan niet aangevuld met een ploegleider, volstaat bij Alpecin-Deceuninck een gesprek met alleen Van der Poel. Blikvanger van nature, superster op twee wielen.

Na zijn droomdebuut in de Tour van vorig jaar - ritzege en gele trui in etappe 2 en daarna nog zes dagen in het geel - zijn de verwachtingen rond Van der Poel opnieuw hooggespannen. Hij is niet anders gewend, maar Van der Poel predikt daags voor de start realisme. Hij wil vooral een etappe winnen, maar geel pakken in de eerste dagen wordt lastig.

,,Vorig jaar, met die eerste twee etappes, dat was echt een grote kans voor mij. Dat is dit jaar minder, het is ook een minder grote stressfactor. Ik moet kijken wat mogelijk is en weet niet wat ik kan tegen specialisten in de tijdrit. Als ik het verschil kan beperken tot 10 of 15 seconden, kan ik nog wat proberen in de dagen die komen.’’

Als het al lukt - toch nog een gele trui aantrekken - grote kans dat het dan niet in Denemarken zal zijn, voorspelt Van der Poel. ,,Maar misschien kan het wel tot die Roubaix-etappe. Ik denk dat het moeilijk wordt in in de twee etappes na de tijdrit iets te doen. Misschien als er wind is, maar dat voorspellen ze niet en dan denk ik dat het massasprints worden. In die Roubaix etappe verwacht ik wat meer verschillen. De fiets moet het houden, maar daar kijk ik echt naar uit.’’

Van der Poel genoot van het massale publiek bij de ploegenvoorstelling een dag eerder in Kopenhagen. ,,Een compleet andere atmosfeer dan afgelopen jaar met zoveel publiek. Voor ons renners is het leuker, het geeft een andere dynamiek aan de wedstrijd. Ik was al eerder in Denemarken voor de wereldbeker veldrijden en een jaar later voor het WK cross (2019, red). Dus ik wist al dat de Denen gek zijn van wielrennen.’’

Dat daags voor de Tourstart corona weer om zich heen grijpt in het peloton, doet Van der Poel weinig. ,,Veel renners krijgen weer covid, maar ik maak mij er niet echt druk om. Ik ben er ook niet bang voor. Het is iets wat je moeilijk kunt controleren, dus ben er niet te veel mee bezig. Of je het krijgt is een loterij. Ik heb het nog nooit gehad en hoop het ook hier niet te krijgen.’’