Mathieu van der Poel stapt af in eerste zware Alpenrit en verlaat Tour de France

Het was niet de Tour van Van der Poel. In de eerste volledige Tourweek klaagde hij al over vermoeide en zware benen. ,,Ik ben momenteel niet vooruit te branden, ben geen schim van mijzelf", zei hij tegen deze website bij aanvang van de zevende etappe. Het was geen corona, want de renner had zichzelf meermaals op corona laten testen.

Strijdbaar als hij was, wilde Van der Poel nog niet stoppen. ,,Ik weet ook dat als ik was gestopt het na twee dagen thuis ook zou gaan wringen. Ik wil nog wel even doorzetten, maar als het nog lang zo gaat, denk ik niet dat ik nog blijf aanklampen”, zei hij na de zesde etappe.

Het leek ook een stuk beter met hem te gaan, zo erkende Van der Poel zelf ook na de achtste etappe. ,,Ik heb er een veel beter gevoel aan overgehouden en had veel minder problemen met het tempo.’’ Van der Poel erkende een lastige fase te hebben. ,,Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.”

Bekijk hier de reactie van Mathieu van der Poel voor de start van de zevende etappe:

Het doel was om de Tour uit te rijden. Dat deed hij vorig jaar niet vanwege de Olympische Spelen in Tokio, terwijl hij nog wel zes dagen het geel droeg. En ook dit jaar zal zijn missie niet slagen. In de eerste loodzware Alpenrit, de elfde etappe, houdt Van der Poel het alsnog voor gezien. En hij had nog zo uitgekeken naar de Alpe d’Huez, die donderdag op het programma staat.

Eerder reed Van der Poel, die vandaag nog wel in de aanval ging, ook al de Giro d’Italia uit, waarbij hij aangaf het in de laatste week ook steeds zwaarder te hebben gehad. Mogelijk ondervindt hij nu nog de nasleep van die zware inspanning in Italië, waar hij de roze leiderstrui droeg en één etappe won.

