Mathieu van der Poel trots op eigen lead-out in Tour de France: ‘Beter kan niet’

Mathieu van der Poel is uitermate tevreden over hoe zijn ploeg de lead-out voor Jasper Philipsen heeft gedaan. De Belg won de derde etappe van de Tour de France door in een massasprint toe te slaan.

Voor de camera van de NOS liet Van der Poel weten erg blij te zijn met de lead-out. „Als je hem op voorhand mag uittekenen, dan zou het op deze manier gaan. We hebben eigenlijk exact gedaan wat we in de bus besproken hadden. Dat lukt ook maar twee van de tien keer, zeker in deze hectiek. Beter kan niet, tien uit de tien.”

Van der Poel was voor zijn sprinter de laatste man in de sprinttrein. „Het was de bedoeling om zelf het initiatief te nemen en aan mij om de snelheid hoog te houden. Het liep eerst iets naar beneden en later iets naar boven. Jasper zei dat hij op het snelste punt afgezet wilde worden en dat heb ik gedaan. Als je voor Jasper de perfecte lead-out doet, dan is hij de snelste op dit moment. Ik ga even diep als ik een lead-out moet doen als dat ik zelf moet winnen, dus dan is het fijn dat Jasper het afmaakt.”

Daarmee heeft Alpecin–Deceuninck al na drie etappes een overwinning te pakken. „Het is wat voorbarig om te zeggen dat onze Tour nu geslaagd is, maar we gingen voor een etappezege. Dat dat nu direct lukt, neemt misschien ook wat spanning weg. De afgelopen dagen was het behoorlijk meegevallen met de hectiek, maar dat kwam vandaag allemaal samen. Maar dat is ook wel heel leuk. Het was onze eerste echte kans en als we die dan meteen pakken, is dat heel mooi.”

