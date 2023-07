Merijn Zeeman kwam helemaal kapot uit Tour toen zijn kinderen feestje bouwden: 'Het was ontroerend en bijzonder'

Podcast In Het Wiel | De Grote Tour de Fran­ce-voorbe­schou­wing: ‘Het wordt een klimfes­tijn’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam bespreken in een echt lange, lange voorbeschouwing de Tour de France. Etappe voor etappe nemen ze de route door. ,,Het is een echt klimfestijn!” Weinig kansen voor de sprinters en onnoemelijk veel klimwerk vanaf de eerste dagen al. Vraag is dan ook of deze Ronde van Frankrijk niet een beetje uit balans is.