Met Van der Poel in het geel heeft Frankrijk er publiekslieveling bij

Door Daan Hakkenberg



Op de Rue Nationale in Pontivy komt Mathieu van der Poel voor de tweede dag achter elkaar juichend over de streep. Op de Mûr de Bretagne met zijn rechter wijsvinger naar de hemel, vandaag balt de gele truidrager zijn linkervuist als ploeggenoot Tim Merlier over de streep komt. Het is Van der Poel zelf die zijn ploegmaat lanceert in de laatste kilometers. In de ravage van de derde rit blijven Van der Poel en zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix overeind. Ze boeken zo de tweede zege in korte tijd.