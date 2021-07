Mollema en Kruijswijk kijken uit naar tweemaal Ventoux: ‘Ken de eerste klim niet’

Ook Kruijswijk heeft er zin in. ,,Zeker”, zei de klimmer van de onthoofde ploeg Jumbo-Visma. ,,Maar dan zal ik wel over betere benen moeten beschikken dan afgelopen weekend. Toen draaide het echt voor geen meter. Maar goed, bij de start van de Tour was de conditie goed. Die kan niet zomaar verdwenen zijn. Deze etappe biedt kansen en ik wil graag elke kans grijpen, al zal het een felle strijd worden om mee te schuiven in de vroege vlucht.”



Kruijswijk, die kopman Primoz Roglic eerder zag opgeven, heeft de etappe verkend. ,,Inderdaad, het wordt een lastige rit”, wist hij, “de finish ligt niet bergop, maar na een afdaling. Die is zeer snel en best wel overzichtelijk. Voor de overwinning zal er zeker op het scherpst van de snede worden gedaald, net als door de klassementsrenners. Maar gevaarlijk is die afdaling in principe niet door de brede wegen. Maar goed, je weet het nooit.”