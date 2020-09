Mollema gretig na goede dag: ‘Jammer, anders rijd je hier misschien voor de dagzege’

Dumoulin over ploegsuc­ces in eerste week: ‘Kan eigenlijk niet beter’

17:35 Tom Dumoulin deed in de negende etappe van de Tour de France zijn werk voor kopman Primoz Roglic. Dat werk werd beloond, want de Sloveen nam de gele leiderstrui over van Adam Yates. ,,Het is heel mooi dat we nu het geel hebben, maar we zijn hier wel om de Tour te winnen”, aldus Dumoulin, die zelf 14de staat in het klassement.