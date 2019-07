Mollema: Meer zat er niet in, maar ik ben zeker nog niet klaar

Een strijdbare Bauke Mollema moest na afloop van de zeventiende etappe van de Tour de France toegeven dat er niet meer in had gezeten dan de uiteindelijke vierde plek. ,,Jammer dat er net een paar man beter waren.”

De etappe werd gewonnen door Matteo Trentin, die vanuit een groep vroeg vluchters wegsprong en solo over de streep kwam. ,,Pff, het was echt een lastige finale, zeker met die hitte erbij", zo pufte Mollema na afloop tegenover de NOS.

Mollema zelf probeerde eerder ook al weg te komen. ,,Dat was redelijk vroeg, maar ik wist dat er een paar lastige bochten zouden komen in dat dorpje. Ik dacht: eens kijken of ik wat mannen mee krijg. Maar ze reden het snel dicht en toen was het wachten op die laatste klim.”

Hij gaf toe dat hij had zitten azen op een overwinning. ,,Natuurlijk. Ik voelde me goed, dus ik ging de beste renners volgen. Het was een mooie groep, een grote groep weer. Ik zag een mooie kans om voor een resultaat te gaan, dus dan is het jammer dat er net een paar man beter waren.”