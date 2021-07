Mollema spookte door het hoofd van etappewinnaar Konrad

In Saint-Gaudens gloorde het succes, al werd Konrad een kilometer voor de streep nog bevangen door twijfel. ,,Ik zag de weg voor me nog even omhoog lopen en dacht: oei, daar moet ik nog overheen.” Maar 500 meter verder, met een voorsprong van meer dan 40 seconden op de eerste achtervolgers, wist de Oostenrijkse wegkampioen dat de ritzege een feit was. ,,Mijn eerste zege in de WorldTour, in de grootste wielerkoers van de wereld ook nog. Het maakt me trots en sprakeloos.”