Mollema verliest meer dan minuut: ‘Had daar geen waaiers verwacht’

Bauke Mollema was een van de voornaamste slachtoffers na de waaieretappe naar Lavaur. Ondanks bijna anderhalve minuut tijdverlies wil hij zijn klassementsambities nog niet overboord zetten. ,,Eerst dit weekeinde even afwachten.‘’

Over waaierrijden hoeft niemand Bauke Mollema iets uit te leggen. In het collectieve Nederlandse wielergeheugen zit gegrift hoe hij in 2013 met de Belkin-ploeg op weg naar Saint-Amand-Monrond met hulp van de wind een wielercoup pleegde. Chris Froome verloor een minuut, Alejandro Valverde bijna tien. Maar in de chaosetappe op weg naar Lavaur was Mollema zelf een van de voornaamste slachtoffers.

Quote Ik had de benen om in die eerste groep te zitten Bauke Mollema Al vroeg in de rit had Bora- Hans Grohe het peloton uitgedund, met ruim 30 kilometer te gaan brak de eerste groep opnieuw in stukken. Zo ging ook Mollema overboord en met hem ploeggenoot Richie Porte plus klassementsmannen Tadej Pogacar (UAE), Richard Carapaz (Ineos) en Mikel Landa (Bahrain). Mollema over dat moment in de wedstrijd. ,,Wij hadden met de ploeg niet echt de verwachting of de informatie dat het daar echt supergevaarlijk was met de wind. Dan ben je iets relaxter dan wanneer je weet dat het daat op de kant gaat. Ik zat te ver, vijf plekken achter waar het brak. Dan is er een gaatje en dat krijg je natuurlijk nooit dicht. Dat is waaierrijden.’’

Mollema baalde van zijn misser toen hij over de streep kwam, maar nam het verlies ogenschijnlijk monter op. ,,Ik had de benen als ik wat meer van voren had gezeten om in die eerste groep te zitten. Dan is het makkelijk tijd pakken op sommige concurrenten, nu verlies je tijd.’’

De eerste week toonde Mollema zich met twee zesde plekken juist nog behoorlijk attent. Het tijdverlies in etappe 7 is voor hem geen reden om afstand te doen van zijn klassementsambities. ,,Dat verandert nu niet zoveel. Eerst dit weekeinde even afwachten,’’ zegt hij over de twee etappes door de Pyreneeën van zaterdag en zondag. Mollema: ,,Ik verwacht wel wat aanvallen bergop en denk niet dat we met een grote groep naar de finish gaan rijden. De verschillen zullen groter zijn dan in voorgaande bergritten. En dan gaan we op de eerste rustdag wel even de balans opmaken.’’

Bol al vroeg gelost

Al vroeg in de etappe raakte Cees Bol, net als veel andere sprinters, achterop toen de Bora-Hansgrohe-ploeg van Peter Sagan tempo maakte. ,,Ze trokken een waaier boven op de klim en helaas werden we allemaal gelost”, keek Bol op het moment terug. ,,Er werd zo hard doorgereden in de wind. Eigenlijk op het klimmetje ervoor, meteen vanaf de start lag het tempo al zo hoog, dat ik en veel andere sprinters niet in goede positie aan die klim begonnen. Dat maakte het heel lastig.”

,,Het was een mooie ‘putsch’ van de mannen van Bora”, vond Bol. ,,We verloren ook nog steeds meer tijd, dus hadden al snel door dat het een verloren zaak was. Natuurlijk is het jammer. Ik reed op die klim zo hard als ik kon, maar het was niet hard genoeg.”