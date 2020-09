Mollema ziet kansen: ‘Dit is wel een goede rit voor mij’

Podcast | Etappe 3: ‘Franse koffie is net asbest’

31 augustus Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag hebben Hidde en Thijs het over de slechte smaak van de Franse koffie, waardeloze hotels waar je liever aan voorbij rijdt en natuurlijk ook over de derde etappe die waarschijnlijk op een sprint zal uitdraaien.