Motoren hinderen Tadej Pogacar in Tour de France, is dit moment straks bepalend in strijd om geel?

Jonas Vingegaard blijft in het geel na knotsgekke etappe in Tour de France, Carlos Rodríguez wint in Morzine

Touwtje spannen

In de afdaling sluit Rodríguez samen met Adam Yates aan. Dat gebeurt op een oplopend tussenstuk, maar niet voordat de achtervolgers zich langs een stuk of vijf motorrijders moeten wurmen. Op social media is niemand te spreken over de gang van zaken op de beklimmingen. ,,Een touwtje spannen in de laatste kilometers van een van de belangrijkste bergen van de Tour. De ASO op z’n smalst", schrijft bijvoorbeeld Thijs Zonneveld op Twitter. ,,Een schandaal", voegt een andere Twitteraar toe.

De hoofdrolspeler zelf zegt dat het incident in zijn benen kroop, maar maakt zich niet al te druk. ,,Dat ik na zo een zware klim uiteindelijk niet kon sprinten. Het is zonde”, zei Pogacar na de finish in een korte reactie. ,,Het incident kroop in de benen, waardoor ik niet meer voor die bonificatieseconden kon strijden. Maar het is wat het is. Ik denk niet dat het iets gaat veranderen aan het eindklassement in Parijs.”