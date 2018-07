Nibali moet zich laten opereren na val in de Tour

Met etappezege doet Quintana weer helemaal mee in de Tour

25 juli De opluchting was groot bij Nairo Quintana, de man die solo bovenkwam op de Col de Portet en plots ook weer meedoet in de strijd om het podium. ,,We hadden deze overwinning écht nodig”, zei de Colombiaan, die Daniel Martin en Geraint Thomas ruim voor bleef.