'Nuttig zijn, daar geniet ik van'

Poll: Wie wint de Tour?

16 juli Chris Froome en Vincenzo Nibali. Dat zijn de renners die Tom Dumoulin de grootste kansen toedicht op de Tourzege, zei hij op de eerste rustdag. De kopman van Sunweb is op 2'03 van klassementsleider Greg van Avermaet ook nog in de race om het geel naar Parijs te rijden. Wie staat er volgens u op 29 juli op de hoogste trede? Stem mee via onze poll!