O'Connor door het dolle heen, Pogacar was even bang om gele trui te verliezen

Ben O'Connor won vorig jaar al een mooie etappe in de Giro d’Italia, maar daar kan zijn overwinning in Tignes niet aan tippen. Na een geweldige solo van meer dan zeventien kilometer op de lange slotklim bleef hij nummer twee Mattia Cattaneo in de negende Touretappe met meer dan vijf minuten voor.

,,Dit is waar je van droomt, het is echt genieten", zei O'Connor in het interview na afloop. ,,Ik geniet nu van elk moment. Ik ben ook blij dat de ploeg zoveel vertrouwen in mij heeft. Het was namelijk niet echt het idee om mee te gaan, maar toen ik mee sprong met de grote groep besloot ik er gewoon voor te gaan. Het was een mooie kans.”

De 25-jarige Australiër reed lange tijd zelfs virtueel in het geel. Door een forse tempoversnelling van Pogacar greep hij naast de leiderstrui, maar stijgt hij wel naar de tweede plek in het klassement op 2.01 minuten van de Sloveense heerser. ,,Ik was bang dat Pogacar vanaf de voet van de klim zou gaan en me nog zou inhalen. Maar ik raakte niet in paniek en bleef gewoon mijn ding doen. Toen ik wist dat ik ging winnen, ging er veel door me heen. Het is echt genieten.”

Ben O'Connor.

Pogacar: ‘Was even bang voor geel’

O’Connor reed ook nog even virtueel in de gele trui, maar in de slotkilometers wist klassementsleider Tadej Pogacar met een aanval overtuigend de leiderstrui te verdedigen. ,,O’Connor was heel sterk vandaag”, vertelde Pogacar na de finish. ,,Ik was wel even bang voor mijn gele trui, maar uiteindelijk versnelde ik om zeker te zijn van mijn leiding. Het was uiteindelijk geen probleem en ik heb in de finale echt genoten.”

Tadej Pogacar in actie op de slotklim naar Tignes.