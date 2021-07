O'Connor door het dolle, Pogacar was even bang om geel te verliezen, Kelderman tevreden

VideoBen O'Connor won vorig jaar al een mooie etappe in de Giro d’Italia, maar daar kan zijn overwinning in Tignes niet aan tippen. Na een geweldige solo van meer dan zeventien kilometer op de lange slotklim bleef hij nummer twee Mattia Cattaneo in de negende Touretappe met meer dan vijf minuten voor.

,,Dit is waar je van droomt, het is echt genieten", zei O'Connor in het interview na afloop. ,,Ik geniet nu van elk moment. Ik ben ook blij dat de ploeg zoveel vertrouwen in mij heeft. Het was namelijk niet echt het idee om mee te gaan, maar toen ik mee sprong met de grote groep besloot ik er gewoon voor te gaan. Het was een mooie kans.”

De 25-jarige Australiër reed lange tijd zelfs virtueel in het geel. Door een forse tempoversnelling van Pogacar greep hij naast de leiderstrui, maar stijgt hij wel naar de tweede plek in het klassement op 2.01 minuten van de Sloveense heerser. ,,Ik was bang dat Pogacar vanaf de voet van de klim zou gaan en me nog zou inhalen. Maar ik raakte niet in paniek en bleef gewoon mijn ding doen. Toen ik wist dat ik ging winnen, ging er veel door me heen. Het is echt genieten.”

Volledig scherm Ben O'Connor. © Pool via REUTERS

Pogacar: ‘Was even bang voor geel’

O’Connor reed ook nog even virtueel in de gele trui, maar in de slotkilometers wist klassementsleider Tadej Pogacar met een aanval overtuigend de leiderstrui te verdedigen. ,,O’Connor was heel sterk vandaag”, vertelde Pogacar na de finish. ,,Ik was wel even bang voor mijn gele trui, maar uiteindelijk versnelde ik om zeker te zijn van mijn leiding. Het was uiteindelijk geen probleem en ik heb in de finale echt genoten.”

Volledig scherm Tadej Pogacar in actie op de slotklim naar Tignes. © photo: Cor Vos

Kelderman tevreden na negen dagen

Wilco Kelderman was tevreden dat hij zich na de negende etappe in de Tour de France had gehandhaafd op de zevende plaats in het algemeen klassement. De 30-jarige kopman van Bora-hansgrohe kwam in de lastige bergrit naar Tignes binnen als dertiende. In het klassement heeft hij 5.58 minuten achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar.



,,Het was opnieuw een loodzware dag”, zei Kelderman. ,,Op sommige momenten in de afdaling was het zo koud dat ik mijn handen niet meer voelde. Maar mijn benen waren goed. Ik had veel vertrouwen voor de slotklim. In de slotkilometers had ik het even lastig, misschien had ik niet genoeg gegeten, maar dat kan in deze omstandigheden na die zware dagen gebeuren.”



Over het geheel genomen is Kelderman tevreden na de eerste week. ,,Ik doe nog steeds mee om een podiumplaats en ik kijk uit naar de tweede week.”

Volledig scherm Wilco Kelderman. © photo: Cor Vos

Bauke Mollema zat nog mee in de ontsnapping, maar zag ook mede vanwege het slechte weer zijn aanval stranden. ,,Met die regen en die kou voelde ik zelfs toen ik bergop reed mijn handen en voeten niet meer. Ik zat in een groepje op twee minuten achter de koplopers, maar ik stond helemaal geparkeerd op de Col du Pré. Toen ben ik maar gestopt en heb alle kleding gewisseld, zodat ik het in de laatste afdaling niet nog kouder zou krijgen.”

Mollema deed het op de 20 kilometer lange beklimming naar Tignes vervolgens rustig aan. Hij kwam binnen als 61ste op ruim een half uur van ritwinnaar Ben O’Connor. ,,In die laatste klim heb ik mezelf niet meer uit elkaar getrokken. Ik had in de Tour gehoopt op lekker warm weer. Maar tot nu toe is dat waardeloos.”

Volledig scherm Bauke Mollema. © ANP

Volledig scherm Ben O'Connor. © REUTERS