Op stage met de jonge Steven

Ik kende de neoprof eigenlijk niet, met wie ik in recordtijd van Maastricht naar de Berninapas in Zwitserland was geknald. Tijdens de trainingen in de winter was Steven Kruijswijk me niet speciaal opgevallen. Ik heb het moeten nakijken. Tot die trainingsstage in juli 2010 hadden we nog maar één wedstrijd samen gereden. De Waalse Pijl. Die autorit naar de Zwitserse Alpen werd dan ook gebruikt om elkaar beter te leren kennen.



Steven had als 22-jarig broekie een prachtige Ronde van Italië gereden. Met als hoogtepunt de derde plaats in een lastige rit in de laatste week. Erg goed voor een jongen die pas drie maanden eerder zijn debuut bij de grote jongens had gemaakt. De Rabobankploeg zag potentie. Hij moest maar eens op hoogte gaan trainen. Om te testen hoe dat uitpakte voor hem.



Ik was geblesseerd geraakt in de Ronde van Zwitserland enkele weken eerder en moest tot mijn grote spijt de Tour de France missen. Om toch iets van mijn seizoen te maken werd de ­Vuelta mijn grote doel.