Organisatie Tour de France deelt straffen uit na hinderen Tadej Pogacar

Met video'sOp een cruciaal moment in de etappe van zaterdag werd Tadej Pogacar letterlijk in de wielen gereden. Op weg naar de top van de Col de Joux Plane voorkwamen hinderende motoren dat de Sloveen weg kon sprinten bij Jonas Vingegaard. De cameraploegen kregen later op de avond een boete, maar daarmee kreeg Pogacar zijn verloren bonificatieseconden niet terug.

Een touwtje, daarmee hoopte de Tourorganisatie de duizenden fans op de Col de Joux Plane in bedwang te houden. Dat lukte uiteraard niet, met als gevolg dat het een drukte van jewelste werd met fans die de strijd tussen Pogacar en Vingegaard van héél dichtbij wilden bekijken. Door die drukte slaagden de motorrijders er voor de top niet in om weg te rijden van de twee leiders, met als gevolg een wedstrijdbepalende gebeurtenis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pogacar zet vroeg aan om de bonificatiesprint op de top van de klim van buitencategorie te winnen, maar net op dat moment moet hij zich alweer rechtzetten omdat er een peloton motorrijders voor hem rijdt. Vingegaard, die werd verrast door de vroege aanval, sluit aan en sprint niet veel later zelf naar tijdwinst. Geen drie tellen winst voor Pogacar, maar drie seconden in het voordeel van Vingegaard.



Uiteindelijk sprint Pogacar in Morzine naar de tweede plek achter Carlos Rodríguez en houdt hij de schade beperkt tot één seconde verlies, maar dat is slechts een schrale troost voor de drager van het wit.

Volledig scherm Jonas Vingegaard (l) en Tadej Pogacar. © AP

Touwtje spannen

In de afdaling sluit Rodríguez samen met Adam Yates aan. Dat gebeurt op een oplopend tussenstuk, maar niet voordat de achtervolgers zich langs een stuk of vijf motorrijders moeten wurmen. Op social media is niemand te spreken over de gang van zaken op de beklimmingen. ,,Een touwtje spannen in de laatste kilometers van een van de belangrijkste bergen van de Tour. De ASO op z’n smalst", schrijft bijvoorbeeld Thijs Zonneveld op Twitter. ,,Een schandaal", voegt een andere Twitteraar toe.



De hoofdrolspeler zelf zegt dat het incident in zijn benen kroop, maar maakt zich niet al te druk. ,,Dat ik na zo een zware klim uiteindelijk niet kon sprinten. Het is zonde”, zei Pogacar na de finish in een korte reactie. ,,Het incident kroop in de benen, waardoor ik niet meer voor die bonificatieseconden kon strijden. Maar het is wat het is. Ik denk niet dat het iets gaat veranderen aan het eindklassement in Parijs.”

Bekijk hier de reacties vanuit het kamp van Jumbo-Visma, met onder anderen Vingegaard.

(tekst loopt door onder de video)

Matxin’ Fernández, ploegleider van Pogacar bij UAE, reageerde ook op het incident. ,,Het was een goede aanval op enkele honderden meters van de top. Maar dan stopten die motoren die versnelling. Ik weet niet wat we moeten doen om dat te vermijden. Maar het is onacceptabel”, keek Fernández terug. Hij gaf echter niet de motorrijders de schuld. ,,Volgens mij is het niet echt het probleem van motoren, maar wel van het publiek dat geen respect toont voor de renners. In tijdritten moet de wagen, volgens de nieuwe regels, 25 meter achter de renner blijven. Maar voor motoren is een afstand van twee meter perfect.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vingegaard

,,Het was een heel mooi duel. Pogacar was erg sterk en ik voel mij op het moment ook erg sterk", zei Vingegaard na de etappe. ,,Al heel snel realiseerde ik dat ik zijn aanval niet kon volgen. Toen ben ik mijn eigen tempo gaan rijden en gelukkig keerde ik terug", aldus Vingegaard, die daarna Pogacar zag aanvallen in de hoop de bonificatieseconden te pakken.



De geletruidrager en kopman van Jumbo-Visma zag ook dat de motoren in de weg reden. ,,Ze zaten heel dichtbij. Misschien te dichtbij.” Of het invloed had op de wedstrijd? ,,Hij viel aan, maar kon niet aanvallen, dus ja.”

Boete voor hinderende motards

De organisatie van de Tour de France heeft de cameraploegen die Tadej Pogacar blokkeerden bij zijn aanval op de Col de Joux Plane bestraft. De twee motards en hun bijrijders, een cameraman en een fotograaf, zijn uitgesloten voor de vijftiende etappe van zondag. Daarnaast kregen ze een boete van 500 Zwitserse frank (515 euro). ,,Ik zei tegen mijn chauffeur dat hij moest gasgeven toen Pogacar aanviel, maar dat kon niet vanwege de toeschouwers op de weg”, verklaarde de fotograaf later aan persbureau Reuters. ,,We hadden weg moeten zijn en de foto vergeten.”

De Tour in 21 vragen

• Waarom is de gele trui geel?

• Waarom is er een VAR in de Tour?

• Wat verdient een renner met een ritzege?

En nog 18 vragen over de Ronde van Frankrijk. Check ze hier!

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.