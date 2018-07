'Organisatie weert Froome uit Tour de France'

Froome testte tijdens de Vuelta van vorig jaar positief op een te hoge waarde salbutamol in zijn bloed. Lange tijd was het onduidelijk of Froome wel mocht starten in de wedstrijd die hij al vier keer won. Sky is volgens het Franse medium direct een rechtszaak begonnen, die dinsdag start.



In mei won Froome voor het eerst in zijn carrière de Giro d'Italia, waardoor de Brit van Team Sky nu alle drie de grote rondes heeft gewonnen.