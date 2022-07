Oud-Tourrenner Theo de Rooij begrijpt dat sporters doping gebruiken: ‘Wat is het probleem?’

,,Medelijden heb ik niet met mezelf”, zegt Theo de Rooij. ,,Maar ook niet met anderen.” Dus hoeft zijn zoon Paul niet op compassie te rekenen als hij tijdens het fietsen klaagt over zijn knie. Of over de afstelling van zijn zadel. Dat verandert zelfs niet als hij in 2012 ineens over zijn hart begint. ,,Volgens Paul was daar iets mee, maar ik dacht: dat kan toch niet? Ik verwees die vermoedens meteen naar het rijk der fabelen.”