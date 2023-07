Peloton komt te laat: ploeggenoot Van Vleuten sprint na vroege aanval naar ritzege in Tour de France Femmes

In het peloton ging de jacht op het trio door. Jumbo-Visma bepaalde het tempo, want de ploeg wilde Marianne Vos in stelling brengen. Alleen zover kwam het nooit. De Spaanse Alonso moest op 3,5 kilometer afhaken. Norsgaard en Skalniak-Sojka bleven over. Het peloton kroop dichterbij, maar niet dicht genoeg. In de chicane in de laatste kilometer ontstond nog een valpartij, waar het vooruitgesprongen duo geen weet van had.