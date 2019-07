Peter Sagan juicht zeven jaar later weer als 'The Hulk’

Vooraf was het de grote vraag: gingen vroege vluchters strijden om de ritzege of werd het toch een sprint van het peloton? Toen na een korte strijd vier renners (Tim Wellens, Toms Skujins, Simon Clarke en Mads Würtz Schmidt) weg wisten te rijden, leek het duidelijk. De sprintersploegen hielden de achterstand op maximaal twee minuten, waardoor de vluchters weinig kans hadden.



Bergkoning Wellens pakte op de eerste twee beklimmingen het maximaal aantal punten, maar op de derde van vier beklimmingen was Skujins sterker. De Let ging solo verder, maar op de laatste beklimming kwam het peloton onder aanvoering van Team Sunweb (in dienst van sprinter Michael Matthews) terug.



Rui Costa probeerde het in de laatste kilometers nog solo, maar ook zijn poging bleef zonder succes. Het werd een sprint van een uitgedund peloton in Colmar, waarin groenetruidrager Peter Sagan ruim de sterkste was. De drievoudig wereldkampioen kwam over de streep in zijn bekende 'Hulk-pose’, die hij in 2012 ook gebruikte bij een sprintzege.



Van Aert (Jumbo-Visma) werd achter Sagan knap tweede, voor Europees kampioen Trentin, die als derde over de streep kwam.