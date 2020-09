Ploeg van Pogacar grootverdiener: 623.930 euro aan prijzengeld

Pogacar wint bij debuut: ‘Was al blij geweest met laatste plaats’

21:17 Meedoen aan de Tour de France was zijn jeugddroom. Tadej Pogacar maakte van zijn debuut in de grootste wielerkoers ter wereld een avontuur met een bizar einde. De 21-jarige Sloveen zag zich in Parijs terug als de op een na jongste Tourwinnaar ooit. Met dank aan een onwaarschijnlijk goed optreden in de tijdrit van zaterdag. ,,Dat ik hier win, is eigenlijk amper te bevatten.”