Ploegenpresentatie Tour de France in beeld

Froome enthousi­ast over 'heel andere' Tour

25 oktober Chris Froome is zeer te spreken over het parkoers van de Ronde van Frankrijk in 2019. ,,Het is een heel andere Tour. De balans slaat nu meer uit richting het klimmen en de bergritten die hoger dan 2000 meter gaan", zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France op de website van zijn ploeg Team Sky.