Ploegleidsters uit Heino en Twello winnen vijfde rit in Stentor Tour Wielerspel

Beide vrouwen kwamen uit op een puntentotaal van 353 punten. ,,Zij heeft een ploeg met alleen maar sprinters. Ik heb een ploeg met klassementsrenners’’, geeft Twan van Dijk, de man van Maria Aparecida Moreira Santos da Silva, uitleg aan de telefoon. Van Dijk is een liefhebber, hij organiseerde bij Kluwer vroeger al de Tourpoule voor de werknemers met Willem de Wit en Berend Bril. ,,En toen wilde de krant, toendertijd het Deventer Dagblad, het graag ook in de krant zetten. Maar dan praat ik wel over veertig jaar geleden hoor.’’

Het was een wandeletappe, maar daardoor had Van Dijk wel tijd voor andere dingen. ,,Eigenlijk zijn alleen het eerst en het laatste uur interessant. Op de telefoon kon ik nu de politieke beschouwingen bekijken. Multitasking he.’’

Marian Bruggeman stelde samen met haar in Utrecht woonachtige zoon haar team samen. Met natuurlijk Wout van Aert in de gelederen. ,,Dat heeft hij vandaag knap gedaan’’, zegt Bruggeman vanuit Oostenrijk, waar ze op vakantie. ,,Het was hier vandaag slecht weer, dus we hebben toevallig naar de Tour de France gekeken. Het was een saaie rit, maar je moet wat als je op vakantie bent.’’