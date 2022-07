Podcast | Etappe 17, de terugblik: ‘McNulty was vandaag de sterkste man in koers’

Uitgeputte Fabio Jakobsen is net op tijd binnen en zakt na de finish direct van zijn fiets

Spannende momenten voor Fabio Jakobsen op weg naar Peyragudes in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Nederlandse topsprinter streed tegen de tijdslimiet en kwam onder luide aanmoedigingen van zijn ploegmaten nét op tijd binnen. Jakobsen had nog 18 tellen over en zakte na de finish direct naar de grond.

18:56