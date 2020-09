Podcast | Etappe 17: 'Het wordt een beest van een klim, met een beest van een klim’

Dumoulin had aanval van Pogacar al verwacht: ‘Hij voelt zich blijkbaar goed’

15 september Jumbo-Visma zag de leidende positie van Primoz Roglic in de zestiende etappe niet in gevaar komen, maar toch was de ploeg in de slotfase alert. Tadej Pogacar zette zijn ploeggenoot David de la Cruz op kop en plaatste nog een late aanval. ,,Maar dat hadden we verwacht", zei Dumoulin na afloop.