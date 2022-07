Podcast | Etappe 3 de Terugblik: ‘Als je dit anderhalf jaar geleden had gezegd...'

Zoon van oud-Tourrenner Theo de Rooij overleeft op miraculeu­ze wijze hartstil­stand: ‘Zo dankbaar dat Paul er nog is’

Theo de Rooij (65) staat als renner acht keer aan de start van de Tour de France en haalt, gesloopt en al, zeven keer de finish. Maar écht kapot gaat de Holtenaar als hij hoort dat zijn zoon is getroffen door een hartstilstand. Paul overleeft, maar de pijn is nooit verdwenen. ,,Dit vergeet je nooit meer.” Een gesprek over angst, geluk en waarom hij géén doping nam.

