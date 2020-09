Podcast | Etappe 8: ‘Het wordt interessant om te zien of Jumbo het geel nog kan ontlopen’

Van Aert na tweede dagzege: ‘Niet verwacht dat er zo'n klein groepje over zou blijven’

4 september Wout van Aert won vorig jaar de tijdrit en tiende etappe in de Tour de France, nu heeft de 25-jarige Belg opnieuw al twee ritzeges op zijn naam staan. Hij was woensdag de beste in de sprint en vandaag weer. ,,Deze had ik vanochtend zeker niet verwacht.”