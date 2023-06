Podcast In Het Wiel | ‘Baskenland heeft een speciaal plekje in m'n hart’

Nog twee dagen te gaan en dan start de Tour de France met de eerste etappe van en naar Bilbao, waar wielrennen ongekend populair is. Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam hebben de bus geparkeerd in Bilbao, tegenover het Guggenheim Museum waar op het plein, tijdens de opname, de ploegenpresentatie nog bezig is. Ze hebben het over koersen in Baskenland, een niet al te boeiende ploegenpresentatie en de laatste updates in aanloop naar de start van de Tour komende zaterdag.