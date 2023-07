Podcast In Het Wiel | ‘De etappe van zaterdag boezemt al veel renners angst in’

Pogacar die draak steekt met onrust bij Jum­bo-Vis­ma tot boete Mathieu van der Poel: dit was eerste week Tour de France

De Tour de France is exact een week bezig en dat betekent dat het tijd is voor een kleine terugblik. In de tien meest memorabele momenten, zowel in de koers als daarbuiten, blikken we terug op de eerste week van de Tour de France 2023. Van de punaise-gate tot het akkefietje tussen Wout van Aert en Jonas Vingegaard.