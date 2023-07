Podcast In Het Wiel | ‘Ik denk dat Jumbo-Visma Tadej Pogacar nu al probeert te breken’

Tourspel Wielerspel 2023: Jaime van Leer sprint naar dagzege, Jip Hendriks bouwt voorsprong in algemeen klassement uit

Jaime van Leer beleefde met zijn sprinters een uitstekende dag in het Wielerspel van De Stentor. Jasper Philipsen won de etappe en bezorgde Jaimy dubbele punten en de dagzege. In het algemeen klassement verstevigde Jip Hendriks de koppositie. Ook op landelijk niveau staat Jip nog altijd bovenaan, maar daar is de voorsprong met een punt minimaal.