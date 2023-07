Podcast In Het Wiel | Terugblik etappe 12: ‘De Mathieu van der Poel van dit jaar is wel echt een verandering’

Met video's Jonas Vingegaard berust in tijdsver­lies op Tadej Pogacar: ‘Hij verdiende het’

Voor Jonas Vingegaard was het in de negende etappe van de Tour de France, met finish op de Puy de Dôme, de schade beperken op rivaal Tadej Pogacar. De Deense geletruidrager en titelverdediger van Jumbo-Visma gaf acht tellen prijs. ,,Pogacar was ongelofelijk sterk”, gaf Vingegaard toe voor de camera van France 2.