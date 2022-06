Podcast | ‘Nul hoogtemeters na 53 kilometer fietsen, dat lukt zelfs in Nederland niet’

Opnieuw huiszoekin­gen bij Bah­rain-Victorious: ‘Dit is het opzette­lijk schaden van onze reputatie’

Vier dagen voor de start van de Tour kregen enkele renners en stafleden van Bahrain-Victorious de politie over de vloer. Vorig jaar was er tijdens de Ronde van Frankrijk al een huiszoeking in het rennershotel van de ploeg van Wout Poels.

27 juni