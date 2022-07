Podcast | Tour de France Femmes etappe 6, de Terugblik: ‘Vos heeft zoveel ruimte over op haar harde schijf’

Jonas Vingegaard na eindzege Tour de France: ‘Niemand kan dit meer afpakken’

Jonas Vingegaard is de winnaar van de Tour de France 2022. Zijn gele trui kwam in de slotrit niet meer in gevaar en dus bezorgde de Deen zijn ploeg Jumbo-Visma de eindzege. ,,Niemand kan dit meer van mij afpakken”, aldus de 25-jarige Vingegaard in het flashinterview.

24 juli