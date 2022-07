Pogacar wint op La Super Planche des Belles Filles na zinderende ontknoping

Buitenland­se media vol lof over comeback Fabio Jakobsen: ‘Nederlands sprookje in Denemarken’

Fabio Jakobsen sprintte gisteren naar de etappezege in de tweede rit van de Tour de France. Dat was 695 dagen na zijn ongeluk. Opnieuw een prachtige mijlpaal in zijn leven na de val, zo zagen ook de buitenlandse media. „Dit markeert een nieuwe fase in zijn carrière”

3 juli