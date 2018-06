Presteren in de Giro en Tour: Wie gingen Dumoulin voor?

Door Lisette van der Geest



In één seizoen de Giro en de Tour de France combineren: rittenkapers doen dit vaker, klassementsrenners met als serieus doel de eindzege doorgaans niet. Maar al is de fysieke en mentale belasting zwaar, onmogelijk is het niet.



Marco Pantani, de Italiaan die in 2004 zelfmoord pleegde, is de laatste renner die beide Rondes won. Hij deed dit in 1998. Hij is niet de enige, maar voor dit overzicht is gekeken naar de renners uit de top tien van beide klassementen vanaf 2007, wat min of meer wordt gezien als de officieuze start van het nieuwe wielrennen met de invoering van het bloedpaspoort.



De Rus Denis Mentsjov werd in 2008 vijfde in de Giro en eindigde als vijfde in de Tour. In 2016 fietste Alejandro Valverde naar de derde plaats in het eindklassement van de Giro en werd hij zesde in de Tour. Alberto Contador combineerde de twee Rondes in 2015, met een in zijn ogen teleurstellend resultaat. Hij werd vijfde in de Tour nadat hij eerder de Giro had gewonnen.