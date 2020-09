Prudhomme voelt zich goed ondanks positieve coronatest: ‘Voor het eerst in 15 jaar bekijk ik Tour op tv’

Hirschi strandt in zicht van de haven: ‘Ik ben superver­drie­tig’

6 september Op twee kilometer voor de streep was het sprookje van Marc Hirschi eigenlijk voorbij. Hoewel het Zwitserse talent van Team Sunweb nog meesprintte om de ritzege in de negende etappe van de Tour de France was al vrijwel zeker dat hij zijn inspanningen - een solo van 90 kilometer over vijf cols - moest bekopen. Hirschi werd derde, achter de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic.