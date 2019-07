Quintana wint monsterrit, Alaphilippe kraakt maar houdt stand

Tijdens de beklimming van de Galibier werd duidelijk dat de winnaar uit een kleine groep vooraan ging komen. Op ruim 7 kilometer van de streep en 26 kilometer van de finish plaatste Quintana zijn aanval en niemand kon direct volgen. Ook Bardet niet, die alles wat hij had in de achtervolging legde maar nooit meer binnen de minuut kwam. Zo kwam Quintana in Valloire alleen over de streep en boekte hij zijn derde etappezege in de Tour. Tevens springt hij nu weer naar de zevende plek in het algemeen klassement.



De grote winnaar als het gaat om het klassement is een andere Colombiaan, namelijk Bernal. Hij demarreerde op de Galibier en niemand sprong mee. Bernal pakte uiteindelijk meer dan een halve minuut op zijn concurrenten, waardoor hij naar plaats 2 springt in de rangschikking. Alaphilippe kraakte en moest lossen op de laatste stroken van de Galibier, maar kon in de afdaling weer terugkeren bij de groep met daarin ook Steven Kruijswijk.