Renners vragen aandacht voor vele valpartijen en gaan met vertraging van start: ‘Te simpel statement’

,,Na de valpartijen in de derde etappe hebben de renners besproken hoe ze hun onvrede willen uiten over de veiligheidsmaatregelen", laat CPA weten. ,,Ze eisen serieus genomen te worden en hun frustratie is groot.”

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) gaf aan niet tevreden te zijn met de keuze. ,,Onze ploeg vindt het een te simpel statement. We wilden eigenlijk wat anders, maar om de eenheid te behouden hebben we ons aangesloten bij anderen. Dat zal inderdaad iets zijn van stilstaan en een stukje rustig fietsen. Niet meer dan wat", aldus Teunissen ,,Wij hadden liever langer rustig gereden en halverwege nog een keer stil gestaan. Nu gaat het bij wijze van spreken niet eens het nieuws halen. Het blijkt best lastig een eenheid te creëren.”



De rennersvakbond CPA had al voor de start van de derde rit om maatregelen gevraagd. De Franse vertegenwoordiger Pascal Chanteur had bij de jury een aanvraag ingediend om de tijdsopname al op 5 kilometer van de streep te laten gebeuren (en niet op 3 kilometer zoals gebruikelijk) omwille van de gevaarlijke afdaling die er nog zat aan te komen. De ASO had daar oren naar, maar de wedstrijdjury wilde de reglementen volgen. Dat zorgde voor onbegrip in het peloton.