Rit 14 Tour de France | Favorieten moeten aan de bak op lastig parkoers met beruchte slotklim

De klassementsmannen konden gisteren een hun kruit droog houden, maar vandaag moet iedereen vol aan de bak. Om 12.15 uur is de start en rond 17.05 uur wordt de spectaculaire finish verwacht. De rit gaat over geaccidenteerd terrein, met onderweg vier bergjes van derde categorie. Als sluitstuk ligt de Montée Jalabert op de renners te wachten, 3 kilometer aan 10,2 procent stijging.



Mende heeft een aardige reputatie opgebouwd als finishplaats in de Tour. In 1995 bracht Laurent Jalabert er vanuit de vroege vlucht zijn landgenoten in verrukking, waarna de col prompt naar hem werd vernoemd. In totaal is de steile slotklim naar het vliegveld vijf keer scherprechter geweest. Altijd waren er wel enkele favorieten die tientallen seconden verloren op hun concurrenten.



De wereld krijgt dus een nieuwe krachtmeting tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar voorgeschoteld, maar of dit ook voor de ritzege zal zijn valt nog te bezien. Doorgaans is het in Mende bingo voor de vroege vluchters. Het gevecht in de beginfase zal daarom slopend zijn, de weg begint bovendien al na een handvol kilometers omhoog te lopen. Lukt het Bauke Mollema om mee te zitten?